Самохина (Шуваева) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самохина (Шуваева) Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Шуваевъ Степанъ

Мать: Шуваева Анисья Елисеева

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Антипина Прасковья

Отец ребёнка: Самохинъ Николай

Рождение ребёнка
01.12.1893

Сын: Самохинъ Иванъ

Отец ребёнка: Самохинъ Николай

Рождение ребёнка
03.03.1895

Сын: Самохинъ Федоръ

Отец ребёнка: Самохинъ Николай

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.06.1897

Дочь: Самохина Агриппина

Отец ребёнка: Самохинъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.11.1899

Сын: Самохинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Самохинъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.01.1901

Сын: Самохинъ Георгій

Отец ребёнка: Самохинъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.06.1903

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Самохинъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.01.1906

Дочь: Ксенія

Отец ребёнка: Самохинъ Николай

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.09.1908

Дочь: Вѣра

Отец ребёнка: Самохинъ Николай

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
12.03.1915

Сын: Самохинъ Василій

Отец ребёнка: Самохинъ Николай

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самохинъ Николай

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