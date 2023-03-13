Самохина (Шуваева) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Шуваевъ Степанъ
Мать: Шуваева Анисья Елисеева
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Антипина Прасковья
Отец ребёнка: Самохинъ Николай
Рождение ребёнка
01.12.1893
Сын: Самохинъ Иванъ
Отец ребёнка: Самохинъ Николай
Рождение ребёнка
03.03.1895
Сын: Самохинъ Федоръ
Отец ребёнка: Самохинъ Николай
Рождение ребёнка
22.06.1897
Дочь: Самохина Агриппина
Отец ребёнка: Самохинъ Николай
Рождение ребёнка
08.11.1899
Сын: Самохинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Самохинъ Николай
Рождение ребёнка
18.01.1901
Сын: Самохинъ Георгій
Отец ребёнка: Самохинъ Николай
Рождение ребёнка
11.06.1903
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Самохинъ Николай
Рождение ребёнка
15.01.1906
Дочь: Ксенія
Отец ребёнка: Самохинъ Николай
Рождение ребёнка
10.09.1908
Дочь: Вѣра
Отец ребёнка: Самохинъ Николай
Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
12.03.1915
Сын: Самохинъ Василій
Отец ребёнка: Самохинъ Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Самохинъ Николай