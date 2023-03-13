Шуваевъ Степанъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шуваевъ Степанъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Самохина Надежда

Мать ребёнка: Шуваева Анисья Елисеева

Рождение ребёнка
1875

Сын: Шуваевъ Митрофанъ

Мать ребёнка: Шуваева Анисья Елисеева

Рождение ребёнка
21.03.1880

Дочь: Дарія

Мать ребёнка: Шуваева Анисья Елисеева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кофейникова Вѣра

Мать ребёнка: Шуваева Анисья Елисеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шуваевъ Григорій

Мать ребёнка: Шуваева Анисья Елисеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шуваева Анисья Елисеева

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