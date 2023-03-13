Шуваевъ Степанъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Самохина Надежда
Мать ребёнка: Шуваева Анисья Елисеева
Рождение ребёнка
1875
Сын: Шуваевъ Митрофанъ
Мать ребёнка: Шуваева Анисья Елисеева
Рождение ребёнка
21.03.1880
Дочь: Дарія
Мать ребёнка: Шуваева Анисья Елисеева
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кофейникова Вѣра
Мать ребёнка: Шуваева Анисья Елисеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шуваевъ Григорій
Мать ребёнка: Шуваева Анисья Елисеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шуваева Анисья Елисеева