Удовенко Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Удовенко Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1960

Сын: Удовенко Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Удовенко Лилия Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Удовенко Галина Николаевна

Мать ребёнка: Удовенко Лилия Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Удовенко Лилия Викторовна

Смерть
Неизвестно
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