Удовенко Лилия Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1960
Сын: Удовенко Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Удовенко Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Удовенко Галина Николаевна
Отец ребёнка: Удовенко Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Удовенко Николай
Смерть
Неизвестно