Лавров Кирилл Юрьевич
Место рождения
Дата рождения15.09.1925
Дата смерти27.04.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1925
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Николаева Валентина Александровна
Рождение ребёнка
14.10.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Николаева Валентина Александровна
Saint Petersburg, Saint Petersburg Russian Federation
Работа или профессия
Неизвестно
актёр
Смерть
27.04.2007