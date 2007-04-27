Лавров Кирилл Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛавров Кирилл Юрьевич

Лавров Кирилл Юрьевич

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

15.09.1925

Дата смерти

27.04.2007

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1925

Отец: Лавров Юрий Сергеевич

Мать: Гудим-Левкович Ольга Ивановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Николаева Валентина Александровна

Рождение ребёнка
14.10.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Николаева Валентина Александровна

Saint Petersburg, Saint Petersburg Russian Federation
Работа или профессия
Неизвестно
актёр
Смерть
27.04.2007
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close