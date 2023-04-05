Николаева (Николаева) Валентина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лавров Кирилл Юрьевич
Рождение ребёнка
14.10.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лавров Кирилл Юрьевич
Saint Petersburg, Saint Petersburg Russian Federation
Работа или профессия
Неизвестно
актриса
Смерть
2002