Николаева (Николаева) Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева (Николаева) Валентина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лавров Кирилл Юрьевич

Рождение ребёнка
14.10.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лавров Кирилл Юрьевич

Saint Petersburg, Saint Petersburg Russian Federation
Работа или профессия
Неизвестно
актриса
Смерть
2002
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