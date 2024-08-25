Морозова (Троцкая) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.07.1933
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1933
Отец: Троцкий Павел
Мать: Троцкая (Цысс) Таисия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Морозов Георгий
Рождение ребёнка
01.01.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Морозов Георгий
Рождение ребёнка
Около 1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Морозов Георгий
Смерть
Неизвестно