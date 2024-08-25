Морозова (Троцкая) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Троцкая) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.07.1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ИО
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Место
Комментарий
Рождение
?.07.1933

Отец: Троцкий Павел

Мать: Троцкая (Цысс) Таисия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Георгий

Рождение ребёнка
01.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морозов Георгий

Рождение ребёнка
Около 1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морозов Георгий

Смерть
Неизвестно

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