Морозов Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Георгий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1933 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова (Троцкая) Валентина

Рождение ребёнка
01.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Морозова (Троцкая) Валентина

Рождение ребёнка
Около 1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Морозова (Троцкая) Валентина

Смерть
Неизвестно

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