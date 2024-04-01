Прянишникова 2, Белова 3 Матрона Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прянишникова 2, Белова 3 Матрона Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

21.04.1884

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: 1 Муж

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прянишников Назар Казак Ст. Полуденной Иванов

Отец ребёнка: Прянишников Иван Ii Муж Никифоров?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прянишников Иван Ii Муж Никифоров?

Бракосочетание
18.01.1839

Муж: Белов I Григорий Павлов

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
М. 59 вторым ж. 33 третьим браком
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Ташланова (Белова I) Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Белов I Григорий Павлов

Рождение ребёнка
25.12.1844

Дочь: (Белова) Евгения Григорьевна

Отец ребёнка: Белов I Григорий Павлов

Рождение ребёнка
08.12.1847

Сын: Белов Евграф Григорьев

Отец ребёнка: Белов I Григорий Павлов

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Уряднический сын Яков Николаевич Белов и резервного казака Николая Бутакова жена Анисья Григорьевна
Смерть
21.04.1884
74 года от старости

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