Балабохин Николай Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1930
Сын: Балабохин Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Балабохина Авдотья Аксеновна
25.11 - источник: база данных мед. полисов
Смерть
Неизвестно