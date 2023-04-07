Балабохин Николай Лаврентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балабохин Николай Лаврентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1930

Сын: Балабохин Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Балабохина Авдотья Аксеновна

25.11 - источник: база данных мед. полисов
Смерть
Неизвестно
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