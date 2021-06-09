Балабохин Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалабохин Михаил Николаевич

Балабохин Михаил Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1930

Дата смерти

09.06.2021

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1930

Отец: Балабохин Николай Лаврентьевич

Мать: Балабохина Авдотья Аксеновна

25.11 - источник: база данных мед. полисов
Рождение ребёнка
14.05.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Балабохина Татьяна Нестеровна

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Балабохина Татьяна Нестеровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балабохина Татьяна Нестеровна

Место жительства
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
Смерть
09.06.2021
MyHeritage.com lapina Web Site
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close