Балабохин Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1930
Дата смерти09.06.2021
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1930
25.11 - источник: база данных мед. полисов
Рождение ребёнка
14.05.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Балабохина Татьяна Нестеровна
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Балабохина Татьяна Нестеровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
Смерть
09.06.2021
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