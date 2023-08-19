Morstin Henryk Maryan Maria
Место рождения
Дата рождения02.01.1859
Дата смерти19.09.1922
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1905
Сын: Morstin Krzysztof Tadeusz
Мать ребёнка: Morstin Karolina Joanna
Rzeszow, podkarpackie, Polska
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Morstin Karolina Joanna
Смерть
19.09.1922
Igolomia