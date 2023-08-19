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Morstin Henryk Maryan Maria

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Место рождения

Краков

Дата рождения

02.01.1859

Дата смерти

19.09.1922

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1867 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1905

Сын: Morstin Krzysztof Tadeusz

Мать ребёнка: Morstin Karolina Joanna

Rzeszow, podkarpackie, Polska
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Morstin Karolina Joanna

Смерть
19.09.1922
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