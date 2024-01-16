Чипсанов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти27.02.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Чипсанов Иван
Мать: Дочь
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.09.1950
Дочь: Евгеньева (Евгеньева) Мария
Мать ребёнка: Чипсанова (Чипсанова) Александра
Рождение ребёнка
До 1977
Дочь: Чипсанова (Чипсанова) Дочь
Мать ребёнка: Чипсанова (Чипсанова) Александра
Рождение ребёнка
До 1978
Дочь: Чипсанова (Чипсанова) Дочь
Мать ребёнка: Чипсанова (Чипсанова) Александра
Смерть
27.02.1979