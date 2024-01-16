Чипсанов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чипсанов Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

27.02.1979

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Чипсанов Иван

Мать: Дочь

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.09.1950

Дочь: Евгеньева (Евгеньева) Мария

Мать ребёнка: Чипсанова (Чипсанова) Александра

Рождение ребёнка
До 1977

Дочь: Чипсанова (Чипсанова) Дочь

Мать ребёнка: Чипсанова (Чипсанова) Александра

Рождение ребёнка
До 1978

Дочь: Чипсанова (Чипсанова) Дочь

Мать ребёнка: Чипсанова (Чипсанова) Александра

Смерть
27.02.1979

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