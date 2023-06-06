Абдразакова (Абдразакова) Фатима
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Ибрагимов Идрис
Отец ребёнка: Ермухаметов Ибрагим
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Ибрагимова Зухра
Отец ребёнка: Ермухаметов Ибрагим
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Ибрагимова Бибигайша
Отец ребёнка: Ермухаметов Ибрагим
Рождение ребёнка
04.12.1838
Сын: Ибрагимов Габдулла
Отец ребёнка: Ермухаметов Ибрагим
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Ибрагимова Хадича
Отец ребёнка: Ермухаметов Ибрагим
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Ибрагимова Шерхубзямала?
Отец ребёнка: Ермухаметов Ибрагим
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Ибрагимова Хакимя
Отец ребёнка: Ермухаметов Ибрагим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ермухаметов Ибрагим
Смерть
Неизвестно