Абдразакова (Абдразакова) Фатима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдразакова (Абдразакова) Фатима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Ибрагимов Идрис

Отец ребёнка: Ермухаметов Ибрагим

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Ибрагимова Зухра

Отец ребёнка: Ермухаметов Ибрагим

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Ибрагимова Бибигайша

Отец ребёнка: Ермухаметов Ибрагим

Рождение ребёнка
04.12.1838

Сын: Ибрагимов Габдулла

Отец ребёнка: Ермухаметов Ибрагим

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Ибрагимова Хадича

Отец ребёнка: Ермухаметов Ибрагим

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Ибрагимова Шерхубзямала?

Отец ребёнка: Ермухаметов Ибрагим

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Ибрагимова Хакимя

Отец ребёнка: Ермухаметов Ибрагим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермухаметов Ибрагим

Смерть
Неизвестно