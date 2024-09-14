Дюгаев Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения01.05.1935
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1935
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.11.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дюгаева (Култышева) Клара Семеновна
Рождение ребёнка
26.06.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дюгаева (Култышева) Клара Семеновна