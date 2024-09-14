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Дюгаев Василий Иванович

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Место рождения

Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

01.05.1935

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

1940 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1935

Отец: Дюгаев Иван Дмитриевич

Мать: Дюгаева (Юнина) Анна Сергеевна

Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дюгаева (Култышева) Клара Семеновна

Рождение ребёнка
27.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дюгаева (Култышева) Клара Семеновна

Рождение ребёнка
26.06.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дюгаева (Култышева) Клара Семеновна

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