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Рожков Антон Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1854

Отец: Рожков Дмитрий Иванович

Мать: Рожкова Елена Ивановна

Бракосочетание
16.02.1876

Жена: Рожкова Просковья Алексеевна

16(04).02.1876
Рождение ребёнка
02.12.1877

Сын: Рожков Григорий Антонович

Мать ребёнка: Рожкова Просковья Алексеевна

Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.11.1880

Сын: Рожков Кузьма Антонович

Мать ребёнка: Рожкова Просковья Алексеевна

Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.11.1883

Дочь: Степанида Антоновна

Мать ребёнка: Рожкова Просковья Алексеевна

Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.09.1885

Сын: Рожков Иван Антонович

Мать ребёнка: Рожкова Просковья Алексеевна

Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.04.1888

Сын: Рожков Семен Антонович

Мать ребёнка: Рожкова Просковья Алексеевна

Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.03.1891

Сын: Рожков Алексей Антонович

Мать ребёнка: Рожкова Просковья Алексеевна

Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно