Рожков Антон Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1854
Отец: Рожков Дмитрий Иванович
Мать: Рожкова Елена Ивановна
Бракосочетание
16.02.1876
16(04).02.1876
Рождение ребёнка
02.12.1877
Сын: Рожков Григорий Антонович
Мать ребёнка: Рожкова Просковья Алексеевна
Рождение ребёнка
13.11.1880
Мать ребёнка: Рожкова Просковья Алексеевна
Рождение ребёнка
21.11.1883
Дочь: Степанида Антоновна
Мать ребёнка: Рожкова Просковья Алексеевна
Рождение ребёнка
17.09.1885
Мать ребёнка: Рожкова Просковья Алексеевна
Рождение ребёнка
26.04.1888
Мать ребёнка: Рожкова Просковья Алексеевна
Рождение ребёнка
23.03.1891
Мать ребёнка: Рожкова Просковья Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно