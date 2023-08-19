Рожков Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти04.07.1883
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Рождение ребёнка
24.12.1851
Мать ребёнка: Рожкова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
27.01.1854
Мать ребёнка: Рожкова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
02.11.1855
Сын: Рожков Зиновий Дмитриевич
Мать ребёнка: Рожкова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Рожкова Гликерья Ивановна
Рождение ребёнка
01.02.1865
Дочь: Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Рожкова Гликерья Ивановна
Рождение ребёнка
19.11.1866
Мать ребёнка: Рожкова Гликерья Ивановна
Рождение ребёнка
14.09.1871
Дочь: Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Рожкова Гликерья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Рожкова Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рожкова Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.07.1883