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Рожков Дмитрий Иванович

Место рождения

Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

04.07.1883

Пол

Мужской

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Рожков Иван Андриянович

Мать: Рожкова Ненила Никифоровна

Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.12.1851

Сын: Рожков Степан Дмитриевич

Мать ребёнка: Рожкова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
27.01.1854

Сын: Рожков Антон Дмитриевич

Мать ребёнка: Рожкова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
02.11.1855

Сын: Рожков Зиновий Дмитриевич

Мать ребёнка: Рожкова Елена Ивановна

Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Рожков Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: Рожкова Гликерья Ивановна

Рождение ребёнка
01.02.1865

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Рожкова Гликерья Ивановна

Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.11.1866

Сын: Рожков Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Рожкова Гликерья Ивановна

Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.09.1871

Дочь: Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Рожкова Гликерья Ивановна

Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Рожкова Елена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рожкова Елена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рожкова Гликерья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
04.07.1883