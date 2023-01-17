Куранов Алексей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранов Алексей Александрович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

11.01.1854 ст.

Дата смерти

01.02.1854 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Вычислено 1819 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1854 ст.

Отец: не указан

Мать: Куранова Прасковья Яковлевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Мать: вдова казака https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-5 файл 290 номер 19
Смерть
01.02.1854 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер сын Алексей в возрасте 20 дней https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-5 файл 362 номер 13
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