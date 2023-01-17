Куранов Алексей Александрович
Место рождения
Дата рождения11.01.1854 ст.
Дата смерти01.02.1854 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1854 ст.
Отец: не указан
Мать: вдова казака https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-5 файл 290 номер 19
Смерть
01.02.1854 ст.
Умер сын Алексей в возрасте 20 дней https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-5 файл 362 номер 13