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Бельтюков Игнатий Федорович

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Место рождения

Слудской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

20.12.1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1801

Отец: Бельтюков Федот Федорович

Мать: Бельтюкова Анна Космина

Слудской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
13.11.1832

Сын: Бельтюков Иван Игнатьевич

Мать ребёнка: Бельтюкова Февронья Тимофеевна

Осиновской Полом, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
13.11.1832

Сын: Бельтюков Иван Игнатьевич

Мать ребёнка: Бельтюкова Февронья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Бельтюков Григорий Игнатьевич

Мать ребёнка: Бельтюкова Февронья Тимофеевна

Осиновской Полом, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Игнатьева

Мать ребёнка: Бельтюкова Февронья Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Игнатьева

Мать ребёнка: Бельтюкова Февронья Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена Игнатьева

Мать ребёнка: Бельтюкова Февронья Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акилина Игнатьева

Мать ребёнка: Бельтюкова Февронья Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна Игнатьева

Мать ребёнка: Бельтюкова Февронья Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феодосия Игнатьева

Мать ребёнка: Бельтюкова Февронья Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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