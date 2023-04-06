Бельтюков Игнатий Федорович
Место рождения
Дата рождения20.12.1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1801
Отец: Бельтюков Федот Федорович
Мать: Бельтюкова Анна Космина
Рождение ребёнка
13.11.1832
Сын: Бельтюков Иван Игнатьевич
Мать ребёнка: Бельтюкова Февронья Тимофеевна
Рождение ребёнка
13.11.1832
Сын: Бельтюков Иван Игнатьевич
Мать ребёнка: Бельтюкова Февронья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Бельтюков Григорий Игнатьевич
Мать ребёнка: Бельтюкова Февронья Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Игнатьева
Мать ребёнка: Бельтюкова Февронья Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Игнатьева
Мать ребёнка: Бельтюкова Февронья Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена Игнатьева
Мать ребёнка: Бельтюкова Февронья Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акилина Игнатьева
Мать ребёнка: Бельтюкова Февронья Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна Игнатьева
Мать ребёнка: Бельтюкова Февронья Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феодосия Игнатьева
Мать ребёнка: Бельтюкова Февронья Тимофеевна
Смерть
Неизвестно