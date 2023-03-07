Бельтюкова (Татарских) Февронья Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Рождение ребёнка
13.11.1832
Сын: Бельтюков Иван Игнатьевич
Отец ребёнка: Бельтюков Игнатий Федорович
Рождение ребёнка
13.11.1832
Сын: Бельтюков Иван Игнатьевич
Отец ребёнка: Бельтюков Игнатий Федорович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Бельтюков Григорий Игнатьевич
Отец ребёнка: Бельтюков Игнатий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Игнатьева
Отец ребёнка: Бельтюков Игнатий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Игнатьева
Отец ребёнка: Бельтюков Игнатий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена Игнатьева
Отец ребёнка: Бельтюков Игнатий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акилина Игнатьева
Отец ребёнка: Бельтюков Игнатий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна Игнатьева
Отец ребёнка: Бельтюков Игнатий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феодосия Игнатьева
Отец ребёнка: Бельтюков Игнатий Федорович
Смерть
Неизвестно