Бельтюкова (Татарских) Февронья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБельтюкова (Татарских) Февронья Тимофеевна

Бельтюкова (Татарских) Февронья Тимофеевна

avatar

Место рождения

Русской Сырвай, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Татарских Тимофей Марков

Мать: Татарских Катерина (Акилина) Федоровна

Русской Сырвай, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
13.11.1832

Сын: Бельтюков Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Бельтюков Игнатий Федорович

Осиновской Полом, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
13.11.1832

Сын: Бельтюков Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Бельтюков Игнатий Федорович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Бельтюков Григорий Игнатьевич

Отец ребёнка: Бельтюков Игнатий Федорович

Осиновской Полом, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Игнатьева

Отец ребёнка: Бельтюков Игнатий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Игнатьева

Отец ребёнка: Бельтюков Игнатий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена Игнатьева

Отец ребёнка: Бельтюков Игнатий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акилина Игнатьева

Отец ребёнка: Бельтюков Игнатий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна Игнатьева

Отец ребёнка: Бельтюков Игнатий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феодосия Игнатьева

Отец ребёнка: Бельтюков Игнатий Федорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close