Кузина (Трошина) Анна Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1920
Дата смерти17.02.2009
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1920
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Канатьева Лидия Евгеньевна
Отец ребёнка: Канатьев Евгений Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербинина Людмила Павловна
Отец ребёнка: Кузин Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куприна Галина Павловна
Отец ребёнка: Кузин Павел Яковлевич
Смерть
17.02.2009