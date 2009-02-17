Кузина (Трошина) Анна Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузина (Трошина) Анна Емельяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1920

Дата смерти

17.02.2009

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1920

Отец: Трошин Емельян Трофимович

Мать: Трошина Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Канатьева Лидия Евгеньевна

Отец ребёнка: Канатьев Евгений Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Канатьев Евгений Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербинина Людмила Павловна

Отец ребёнка: Кузин Павел Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куприна Галина Павловна

Отец ребёнка: Кузин Павел Яковлевич

Смерть
17.02.2009