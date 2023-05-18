Хопач Теодор
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1848
Дата смерти20.01.1924
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.?.1872
Жена: Еврозина Николаевна
дом 14
Рождение ребёнка
12.12.1873
Дочь: Мария Теодоровна
Мать ребёнка: Еврозина Николаевна
дом 14
Рождение ребёнка
30.01.1876
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Еврозина Николаевна
дом 14
Рождение ребёнка
30.01.1876
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Еврозина Николаевна
дом 14
Рождение ребёнка
16.03.1879
Мать ребёнка: Еврозина Николаевна
дом 14
Рождение ребёнка
24.04.1880
Дочь: Елена Теодоровна
Мать ребёнка: Еврозина Николаевна
дом 14
Рождение ребёнка
15.07.1883
Сын: Хопач Григорий Теодорович
Мать ребёнка: Еврозина Николаевна
дом 14
Рождение ребёнка
10.10.1886
Мать ребёнка: Еврозина Николаевна
дом 14
Рождение ребёнка
17.11.1887
Мать ребёнка: Еврозина Николаевна
дом 14
Рождение ребёнка
26.03.1890
Дочь: Катерина Теодоровна
Мать ребёнка: Еврозина Николаевна
дом 15
Рождение ребёнка
16.06.1891
Мать ребёнка: Еврозина Николаевна
дом 15
Рождение ребёнка
02.05.1894
Мать ребёнка: Еврозина Николаевна
дом 15
Рождение ребёнка
24.07.1895
Дочь: Анна Теодоровна
Мать ребёнка: Еврозина Николаевна
дом 15
Смерть
20.01.1924
дом 15