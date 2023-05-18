Хопач Теодор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хопач Теодор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1848

Дата смерти

20.01.1924

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.?.1872

Жена: Еврозина Николаевна

Великая Сушица, Львівська область
дом 14
Рождение ребёнка
12.12.1873

Дочь: Мария Теодоровна

Мать ребёнка: Еврозина Николаевна

Великая Сушица, Львівська область
дом 14
Рождение ребёнка
30.01.1876

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Еврозина Николаевна

Великая Сушица, Львівська область
дом 14
Рождение ребёнка
30.01.1876

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Еврозина Николаевна

Великая Сушица, Львівська область
дом 14
Рождение ребёнка
16.03.1879

Сын: Хопач Николай Теодорович

Мать ребёнка: Еврозина Николаевна

Великая Сушица, Львівська область
дом 14
Рождение ребёнка
24.04.1880

Дочь: Елена Теодоровна

Мать ребёнка: Еврозина Николаевна

Великая Сушица, Львівська область
дом 14
Рождение ребёнка
15.07.1883

Сын: Хопач Григорий Теодорович

Мать ребёнка: Еврозина Николаевна

Великая Сушица, Львівська область
дом 14
Рождение ребёнка
10.10.1886

Сын: Хопач Василий Теодорович

Мать ребёнка: Еврозина Николаевна

Великая Сушица, Львівська область
дом 14
Рождение ребёнка
17.11.1887

Сын: Хопач Михаил Теодорович

Мать ребёнка: Еврозина Николаевна

Великая Сушица, Львівська область
дом 14
Рождение ребёнка
26.03.1890

Дочь: Катерина Теодоровна

Мать ребёнка: Еврозина Николаевна

Великая Сушица, Львівська область
дом 15
Рождение ребёнка
16.06.1891

Сын: Хопач Георгий Теодорович

Мать ребёнка: Еврозина Николаевна

Великая Сушица, Львівська область
дом 15
Рождение ребёнка
02.05.1894

Сын: Хопач Яков Теодорович

Мать ребёнка: Еврозина Николаевна

Великая Сушица, Львівська область
дом 15
Рождение ребёнка
24.07.1895

Дочь: Анна Теодоровна

Мать ребёнка: Еврозина Николаевна

Великая Сушица, Львівська область
дом 15
Смерть
20.01.1924
Великая Сушица, Львівська область
дом 15