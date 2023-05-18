(Хопач) Мария Теодоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Хопач) Мария Теодоровна

(Хопач) Мария Теодоровна

Место рождения

Великая Сушица, Львівська область

Дата рождения

12.12.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1873

Отец: Хопач Теодор

Мать: Еврозина Николаевна

Великая Сушица, Львівська область
дом 14
Бракосочетание
10.02.1892

Муж: Лещишин Дмитрий

Великая Сушица, Львівська область
дом 58
Рождение ребёнка
20.05.1900

Дочь: Ефросинья Дмитриевна

Отец ребёнка: Лещишин Дмитрий

Великая Сушица, Львівська область
Рождение ребёнка
20.05.1900

Дочь: Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Лещишин Дмитрий

Великая Сушица, Львівська область
Крещение
Неизвестно
Godparents:Иван Форналь, Ефрозина Степаник
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close