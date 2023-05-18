(Хопач) Мария Теодоровна
Место рождения
Дата рождения12.12.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1873
Отец: Хопач Теодор
Мать: Еврозина Николаевна
дом 14
Бракосочетание
10.02.1892
Муж: Лещишин Дмитрий
дом 58
Рождение ребёнка
20.05.1900
Дочь: Ефросинья Дмитриевна
Отец ребёнка: Лещишин Дмитрий
Рождение ребёнка
20.05.1900
Дочь: Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Лещишин Дмитрий
Крещение
Неизвестно
Godparents:Иван Форналь, Ефрозина Степаник
Смерть
Неизвестно