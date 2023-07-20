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Голополосова Ольга Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Пол

Женский

Отец

1785 г.р.

Мать

1786 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Голополосов Трофим Яков

Мать: Голополосова Афимья

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