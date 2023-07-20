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Голополосова Ольга Трофимова
Голополосова Ольга Трофимова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1810
Пол
Женский
Отец
Голополосов Трофим Яков
1785 г.р.
Мать
Голополосова Афимья
1786 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец:
Голополосов Трофим Яков
Мать:
Голополосова Афимья
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