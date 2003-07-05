Жоголев Анатолий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1957
Дата смерти05.07.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кремзукова Светлана Анатольевна
Мать ребёнка: Жоголева Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жоголева Ольга Анатольевна
Мать ребёнка: Жоголева Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кривоносова Галина Анатольевна
Мать ребёнка: Жоголева Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
05.11.1989
Дочь: Анишина Антонина Анатольевна
Мать ребёнка: Жоголева Татьяна Ивановна
Смерть
05.07.2003