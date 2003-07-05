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Жоголев Анатолий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1957

Дата смерти

05.07.2003

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кремзукова Светлана Анатольевна

Мать ребёнка: Жоголева Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жоголева Ольга Анатольевна

Мать ребёнка: Жоголева Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жоголева Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кривоносова Галина Анатольевна

Мать ребёнка: Жоголева Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
05.11.1989

Дочь: Анишина Антонина Анатольевна

Мать ребёнка: Жоголева Татьяна Ивановна

Смерть
05.07.2003

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