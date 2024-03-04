Жоголева Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кремзукова Светлана Анатольевна
Отец ребёнка: Жоголев Анатолий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жоголева Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Жоголев Анатолий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кривоносова Галина Анатольевна
Отец ребёнка: Жоголев Анатолий Васильевич
Рождение ребёнка
05.11.1989
Дочь: Анишина Антонина Анатольевна
Отец ребёнка: Жоголев Анатолий Васильевич