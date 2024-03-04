Жоголева Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жоголева Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1960

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кремзукова Светлана Анатольевна

Отец ребёнка: Жоголев Анатолий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жоголева Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Жоголев Анатолий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жоголев Анатолий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кривоносова Галина Анатольевна

Отец ребёнка: Жоголев Анатолий Васильевич

Рождение ребёнка
05.11.1989

Дочь: Анишина Антонина Анатольевна

Отец ребёнка: Жоголев Анатолий Васильевич

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