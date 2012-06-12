Пашнев Павел Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашнев Павел Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.?

Пол

Мужской

Отец

1952 г.р.

Мать

1952 г.р.

Жена

1988 г.р.

Дети

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Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.?

Отец: Пашнев Евгений Михайлович

Мать: Пашнева Галина Николаевна

Рождение ребёнка
12.06.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пашнева ольга

Рождение ребёнка
19.02.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пашнева ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пашнева ольга

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