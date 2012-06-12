Пашнев Павел Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.?
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.?
Рождение ребёнка
12.06.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пашнева ольга
Рождение ребёнка
19.02.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пашнева ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пашнева ольга