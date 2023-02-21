Пашнев Евгений Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашнев Евгений Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1977

Дочь: Кирикова Виктория Евгеньевна

Мать ребёнка: Пашнева Галина Николаевна

Рождение ребёнка
12.06.?

Сын: Пашнев Павел Евгеньевич

Мать ребёнка: Пашнева Галина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пашнев Константин Евгеньевич

Мать ребёнка: Пашнева Галина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пашнева Галина Николаевна

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