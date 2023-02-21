Пашнев Евгений Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1977
Дочь: Кирикова Виктория Евгеньевна
Мать ребёнка: Пашнева Галина Николаевна
Рождение ребёнка
12.06.?
Мать ребёнка: Пашнева Галина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пашнев Константин Евгеньевич
Мать ребёнка: Пашнева Галина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно