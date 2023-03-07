Желнина Настасья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желнина Настасья Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1690

Дата смерти

После 1721

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1703

Сын: Желнин Семен Герасимов

Отец ребёнка: Желнин Герасим (Софонеев)

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1705

Дочь: Мезенцова Настасья Герасимова

Отец ребёнка: Желнин Герасим (Софонеев)

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1710

Дочь: Бельтюкова Марья Герасимова

Отец ребёнка: Желнин Герасим (Софонеев)

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1721

Сын: Желнин Михаил Герасимов

Отец ребёнка: Желнин Герасим (Софонеев)

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Желнин Герасим (Софонеев)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1721
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