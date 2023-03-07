Желнина Настасья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1690
Дата смертиПосле 1721
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1703
Отец ребёнка: Желнин Герасим (Софонеев)
Рождение ребёнка
Около 1705
Дочь: Мезенцова Настасья Герасимова
Отец ребёнка: Желнин Герасим (Софонеев)
Рождение ребёнка
Около 1710
Дочь: Бельтюкова Марья Герасимова
Отец ребёнка: Желнин Герасим (Софонеев)
Рождение ребёнка
1721
Отец ребёнка: Желнин Герасим (Софонеев)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1721