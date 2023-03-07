Желнин Герасим (Софонеев)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1680
Дата смертиПосле 1721
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680
Отец: Желнин Софрон (Софронко) (Федотов)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1703
Мать ребёнка: Желнина Настасья Андреева
Рождение ребёнка
Около 1705
Дочь: Мезенцова Настасья Герасимова
Мать ребёнка: Желнина Настасья Андреева
Рождение ребёнка
Около 1710
Дочь: Бельтюкова Марья Герасимова
Мать ребёнка: Желнина Настасья Андреева
Рождение ребёнка
1721
Мать ребёнка: Желнина Настасья Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1721