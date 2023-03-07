Желнин Герасим (Софонеев) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желнин Герасим (Софонеев)

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Место рождения

Желонская

Дата рождения

Около 1680

Дата смерти

После 1721

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: Желнин Софрон (Софронко) (Федотов)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1703

Сын: Желнин Семен Герасимов

Мать ребёнка: Желнина Настасья Андреева

Рождение ребёнка
Около 1705

Дочь: Мезенцова Настасья Герасимова

Мать ребёнка: Желнина Настасья Андреева

Рождение ребёнка
Около 1710

Дочь: Бельтюкова Марья Герасимова

Мать ребёнка: Желнина Настасья Андреева

Рождение ребёнка
1721

Сын: Желнин Михаил Герасимов

Мать ребёнка: Желнина Настасья Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Желнина Настасья Андреева

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1721
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