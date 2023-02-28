Зайцева (Макарова)(Жиндарева) Матрона Прокопова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Макарова)(Жиндарева) Матрона Прокопова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

21.03.1843

Дата смерти

09.12.1912

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1843

Отец: Прокопий Фёдоров

Мать: Устиния Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.08.1874

Сын: Зайцев (жиндарев) Лаврентий Поликарпов

Отец ребёнка: Зайцев (макаров)(жиндарев) Поликарп Евсеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.03.1879

Сын: Зайцев (макаров) Алексей Поликарпов

Отец ребёнка: Зайцев (макаров)(жиндарев) Поликарп Евсеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.10.1881

Дочь: Матрона Поликарпова

Отец ребёнка: Зайцев (макаров)(жиндарев) Поликарп Евсеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.03.1884

Дочь: Мария Поликарпова

Отец ребёнка: Зайцев (макаров)(жиндарев) Поликарп Евсеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.03.1887

Сын: Зайцев Иоанн Поликарпов

Отец ребёнка: Зайцев (макаров)(жиндарев) Поликарп Евсеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.08.1888

Сын: Зайцев Максим Поликарпов

Отец ребёнка: Зайцев (макаров)(жиндарев) Поликарп Евсеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
09.12.1912
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от мозгового удара
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