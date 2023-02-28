Зайцева (Макарова)(Жиндарева) Матрона Прокопова
Место рождения
Дата рождения21.03.1843
Дата смерти09.12.1912
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1843
Отец: Прокопий Фёдоров
Мать: Устиния Стефанова
Рождение ребёнка
03.08.1874
Рождение ребёнка
11.03.1879
Рождение ребёнка
31.10.1881
Дочь: Матрона Поликарпова
Отец ребёнка: Зайцев (макаров)(жиндарев) Поликарп Евсеев
Рождение ребёнка
26.03.1884
Дочь: Мария Поликарпова
Отец ребёнка: Зайцев (макаров)(жиндарев) Поликарп Евсеев
Рождение ребёнка
30.03.1887
Отец ребёнка: Зайцев (макаров)(жиндарев) Поликарп Евсеев
Рождение ребёнка
13.08.1888
Отец ребёнка: Зайцев (макаров)(жиндарев) Поликарп Евсеев
Смерть
09.12.1912
Причина смерти: от мозгового удара