Шарков Александр Харитонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шарков Харитон Федорович
Мать: Дарья Ермолаева
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Около 20.01.1890
Рождение ребёнка
24.11.1901
Дочь: (Шаркова) Анна Александровна
Мать ребёнка: Шарков (Захарова) Мария Антоновна
Рождение ребёнка
06.06.1905
Дочь: (Шаркова) Ольга Александровна
Мать ребёнка: Шарков (Захарова) Мария Антоновна
Горицы, Суздальский муниципальный район, Владимирская область