Шарков Александр Харитонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарков Александр Харитонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шарков Харитон Федорович

Мать: Дарья Ермолаева

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Около 20.01.1890

Жена: Шарков (Захарова) Мария Антоновна

Рождение ребёнка
24.11.1901

Дочь: (Шаркова) Анна Александровна

Мать ребёнка: Шарков (Захарова) Мария Антоновна

Рождение ребёнка
06.06.1905

Дочь: (Шаркова) Ольга Александровна

Мать ребёнка: Шарков (Захарова) Мария Антоновна

Горицы, Суздальский муниципальный район, Владимирская область

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