Шарков (Захарова) Мария Антоновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Около 20.01.1890
Рождение ребёнка
24.11.1901
Дочь: (Шаркова) Анна Александровна
Отец ребёнка: Шарков Александр Харитонович
Рождение ребёнка
06.06.1905
Дочь: (Шаркова) Ольга Александровна
Отец ребёнка: Шарков Александр Харитонович