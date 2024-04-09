Шарков (Захарова) Мария Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарков (Захарова) Мария Антоновна

Место рождения

Горицы, Суздальский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Горицы, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Около 20.01.1890

Муж: Шарков Александр Харитонович

Рождение ребёнка
24.11.1901

Дочь: (Шаркова) Анна Александровна

Отец ребёнка: Шарков Александр Харитонович

Рождение ребёнка
06.06.1905

Дочь: (Шаркова) Ольга Александровна

Отец ребёнка: Шарков Александр Харитонович

Горицы, Суздальский муниципальный район, Владимирская область

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