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Дарья Ермолаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

17.11.1902

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарков Александр Харитонович

Отец ребёнка: Шарков Харитон Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шаркова) Ольга Харитоновна

Отец ребёнка: Шарков Харитон Федорович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Шарков Иван Харитонович

Отец ребёнка: Шарков Харитон Федорович

Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Шарков Петр Харитонович

Отец ребёнка: Шарков Харитон Федорович

Смерть
17.11.1902

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