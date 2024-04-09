Дарья Ермолаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смерти17.11.1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарков Александр Харитонович
Отец ребёнка: Шарков Харитон Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шаркова) Ольга Харитоновна
Отец ребёнка: Шарков Харитон Федорович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1855
Отец ребёнка: Шарков Харитон Федорович
Рождение ребёнка
Около 1859
Отец ребёнка: Шарков Харитон Федорович
Смерть
17.11.1902