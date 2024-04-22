Киселёв Василий Филиппович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Бракосочетание
28.01.1890 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.05.1891 ст.
Мать ребёнка: Киселёва Ефросинья Фёдоровна
Рождение ребёнка
07.12.1892 ст.
Дочь: Жгун Анна Васильевна
Мать ребёнка: Киселёва Ефросинья Фёдоровна
Рождение ребёнка
30.03.1896 ст.
Мать ребёнка: Киселёва Ефросинья Фёдоровна
Рождение ребёнка
13.08.1901 ст.
Дочь: Киселёва Фёкла Васильевна
Мать ребёнка: Киселёва Ефросинья Фёдоровна
Смерть
Неизвестно