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Киселёв Василий Филиппович

Место рождения

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Киселёв Филипп Трифонович

Мать: Киселёва Прасковья Васильевна

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
28.01.1890 ст.

Жена: Киселёва Ефросинья Фёдоровна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.05.1891 ст.

Сын: Киселёв Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: Киселёва Ефросинья Фёдоровна

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
07.12.1892 ст.

Дочь: Жгун Анна Васильевна

Мать ребёнка: Киселёва Ефросинья Фёдоровна

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
30.03.1896 ст.

Сын: Киселёв Тит Васильевич

Мать ребёнка: Киселёва Ефросинья Фёдоровна

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.08.1901 ст.

Дочь: Киселёва Фёкла Васильевна

Мать ребёнка: Киселёва Ефросинья Фёдоровна

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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