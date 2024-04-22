Киселёва Ефросинья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселёва Ефросинья Фёдоровна

Место рождения

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
28.01.1890 ст.

Муж: Киселёв Василий Филиппович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.05.1891 ст.

Сын: Киселёв Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Киселёв Василий Филиппович

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
07.12.1892 ст.

Дочь: Жгун Анна Васильевна

Отец ребёнка: Киселёв Василий Филиппович

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
30.03.1896 ст.

Сын: Киселёв Тит Васильевич

Отец ребёнка: Киселёв Василий Филиппович

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.08.1901 ст.

Дочь: Киселёва Фёкла Васильевна

Отец ребёнка: Киселёв Василий Филиппович

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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