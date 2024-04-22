Киселёва Ефросинья Фёдоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Бракосочетание
28.01.1890 ст.
Рождение ребёнка
16.05.1891 ст.
Отец ребёнка: Киселёв Василий Филиппович
Рождение ребёнка
07.12.1892 ст.
Дочь: Жгун Анна Васильевна
Отец ребёнка: Киселёв Василий Филиппович
Рождение ребёнка
30.03.1896 ст.
Отец ребёнка: Киселёв Василий Филиппович
Рождение ребёнка
13.08.1901 ст.
Дочь: Киселёва Фёкла Васильевна
Отец ребёнка: Киселёв Василий Филиппович
Смерть
Неизвестно