Евдокия Никитина
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смерти07.02.1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1880
Муж: Пётр Косьмин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
07.02.1881
Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Похороны
Неизвестно
на Лобановском Кладбище