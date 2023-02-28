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Евдокия Никитина

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Место рождения

Исаково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

07.02.1881

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Исаково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.02.1880

Муж: Пётр Косьмин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
07.02.1881
Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Похороны
Неизвестно
на Лобановском Кладбище
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