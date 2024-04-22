Асанов Терентий Назаров
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Асанов Назар Андреев
Мать: Асанова Фекла
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1936 РС 1834г лист 4 ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 15
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Асанова Марья Демидова
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 15
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Асанова Варвара Терентева
Мать ребёнка: Асанова Марья Демидова
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 15
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Асанова Марья Демидова
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 15
Рождение ребёнка
1858 или 1890 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Асанова Марья Демидова
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 15
Смерть
Неизвестно