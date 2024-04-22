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Асанов Терентий Назаров

Место рождения

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Асанов Назар Андреев

Мать: Асанова Фекла

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1936 РС 1834г лист 4 ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 15
Рождение ребёнка
1850

Сын: Асанов Василий Терентев

Мать ребёнка: Асанова Марья Демидова

ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 15
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Асанова Варвара Терентева

Мать ребёнка: Асанова Марья Демидова

ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 15
Рождение ребёнка
1856

Сын: Асанов Андрей Терентев

Мать ребёнка: Асанова Марья Демидова

ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 15
Рождение ребёнка
1858 или 1890 ст.

Сын: Асанов Нестор Терентев

Мать ребёнка: не указана

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асанова Марья Демидова

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 15
Смерть
Неизвестно
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