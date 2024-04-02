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Асанов Нестор Терентев

Место рождения

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1858 или 1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1828 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858 или 1890 ст.

Отец: Асанов Терентий Назаров

Мать: не указана

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Поручитель
26.01.1901 ст.
Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 96 Стр. 164
Военная служба
26.01.1901 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 96 Стр. 164 Запасной рядовой
Смерть
Неизвестно
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