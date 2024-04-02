Асанов Нестор Терентев
Место рождения
Дата рождения1858 или 1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858 или 1890 ст.
Отец: Асанов Терентий Назаров
Поручитель
26.01.1901 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 96 Стр. 164
Военная служба
26.01.1901 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 96 Стр. 164 Запасной рядовой
Смерть
Неизвестно