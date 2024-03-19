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Асанов Андрей Терентев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Асанов Терентий Назаров

Мать: Асанова Марья Демидова

ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 15
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асанова Екатерина Васильева

Рождение ребёнка
03.02.1885 ст.

Дочь: Асанова Анна Андреева

Мать ребёнка: Асанова Екатерина Васильева

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Фонд № 719. Оп.7. Д. 63 Стр 10
Смерть
Неизвестно

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