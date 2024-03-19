Асанов Андрей Терентев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Асанов Терентий Назаров
Мать: Асанова Марья Демидова
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 15
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.02.1885 ст.
Дочь: Асанова Анна Андреева
Мать ребёнка: Асанова Екатерина Васильева
Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Фонд № 719. Оп.7. Д. 63 Стр 10
Смерть
Неизвестно