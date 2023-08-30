Коростелев Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коростелева Елена Юрьевна
Мать ребёнка: Коростелева Зинаида Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коростелева Елена Юрьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коростелева Юлия Юрьевна
Мать ребёнка: Коростелева Зинаида Михайловна
Смерть
Неизвестно