Алексеева Мотрена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иннокентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1946
Сын: Алексеев Григорий Семенович
Отец ребёнка: Алексеев Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева Мария Семёновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Алексеев Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Томская Кристина Семеновна
Отец ребёнка: Алексеев Семен