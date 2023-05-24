Алексеева Мотрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева Мотрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иннокентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1946

Сын: Алексеев Григорий Семенович

Отец ребёнка: Алексеев Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева Мария Семёновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Антон Семенович

Отец ребёнка: Алексеев Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Томская Кристина Семеновна

Отец ребёнка: Алексеев Семен