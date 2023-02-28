Андрей Максимов
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смерти1806
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Максим Павлов
Мать: Агафия Павлова
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Семён Андреев
Мать ребёнка: Елена Флорова
д.Новые Галиски
Рождение ребёнка
29.01.1802
Сын: Игнатий Андреев
Мать ребёнка: Елена Флорова
Рождение ребёнка
29.06.1803
Дочь: Марфа Андреева
Мать ребёнка: Елена Флорова
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Евдокия Андреева
Мать ребёнка: Елена Флорова
Рождение ребёнка
21.04.1808
Сын: Мартин Андреев
Мать ребёнка: Елена Флорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Флорова
Смерть
1806
д.Новые Галиски