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Андрей Максимов

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1769

Дата смерти

1806

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Максим Павлов

Мать: Агафия Павлова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Семён Андреев

Мать ребёнка: Елена Флорова

д.Новые Галиски
Рождение ребёнка
29.01.1802

Сын: Игнатий Андреев

Мать ребёнка: Елена Флорова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.06.1803

Дочь: Марфа Андреева

Мать ребёнка: Елена Флорова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Евдокия Андреева

Мать ребёнка: Елена Флорова

Рождение ребёнка
21.04.1808

Сын: Мартин Андреев

Мать ребёнка: Елена Флорова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Флорова

Смерть
1806
д.Новые Галиски
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