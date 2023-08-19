Овчарова (Шевцова) Нина Пантилеймоновна
Место рождения
Дата рождения1936
Дата смерти1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Рождение ребёнка
15.04.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Овчаров Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Овчаров Николай Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
главный бухгалтер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1968
Причина смерти: рак