Овчарова (Шевцова) Нина Пантилеймоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчарова (Шевцова) Нина Пантилеймоновна

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Место рождения

Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1936

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

1935 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Шевцов Пантелей Тихонович

Мать: Шевцова Пелагея Михайловна

Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
15.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Овчаров Николай Дмитриевич

Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Овчаров Николай Дмитриевич

Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчаров Николай Дмитриевич

Работа или профессия
Неизвестно
главный бухгалтер
Место жительства
Неизвестно
Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
1968
Причина смерти: рак
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