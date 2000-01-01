Сария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нурулла

Мать: Хадича

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фәүзия

Отец ребёнка: Сафин Хәммәтша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рушания

Отец ребёнка: Сафин Хәммәтша

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафин Хәммәтша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимәршина Әлфия

Отец ребёнка: Сафин Хәммәтша

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вәгыйз

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафин Ильгиз

Отец ребёнка: Сафин Хәммәтша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рәшит

Отец ребёнка: Вәгыйз

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафин Ильсур

Отец ребёнка: Сафин Хәммәтша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фирдәвес

Отец ребёнка: Сафин Хәммәтша

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