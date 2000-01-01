Сария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фәүзия
Отец ребёнка: Сафин Хәммәтша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рушания
Отец ребёнка: Сафин Хәммәтша
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сафин Хәммәтша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимәршина Әлфия
Отец ребёнка: Сафин Хәммәтша
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вәгыйз
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сафин Ильгиз
Отец ребёнка: Сафин Хәммәтша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сафин Ильсур
Отец ребёнка: Сафин Хәммәтша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фирдәвес
Отец ребёнка: Сафин Хәммәтша