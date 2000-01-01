Сафин Хәммәтша — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафин Хәммәтша

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафин Ильсур

Мать ребёнка: Сария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фирдәвес

Мать ребёнка: Сария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафин Ильгиз

Мать ребёнка: Сария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимәршина Әлфия

Мать ребёнка: Сария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фәүзия

Мать ребёнка: Сария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рушания

Мать ребёнка: Сария

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