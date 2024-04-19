Иванова Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Мария Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Степан Иванович

Мать: Богачева Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арбузов Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Арбузов Николай Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арбузов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Арбузов Николай Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арбузов Николай Степанович

Смерть
Неизвестно

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