Иванова Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Степан Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арбузов Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Арбузов Николай Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арбузов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Арбузов Николай Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно