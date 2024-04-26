Богданова (Тетушкина) Екатерина Архиповна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тетушкин Архип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Вячеслав
Отец ребёнка: не указан
Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Богданов Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богданова Любовь
Отец ребёнка: не указан