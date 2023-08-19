Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Васильевна

Место рождения

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

04.02.1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1840 г.р.

Мать

1843 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
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Место
Комментарий
Рождение
04.02.1873 ст.

Отец: Василий Антонович

Мать: Мария Ивановна

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь Чермы 04.02.1873 Анна Васильевна отец крестьянин Василий Антонович мать жена Мария Ивановна крестьянин Константин Иванович вдова Степнида Михайловна https://www.familysearch.or... Показать все
Восприемник
04.12.1897 ст.
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 04.12.1897 Чермы Анна Антониевна Чермы отец крестьянин Антоний Васильевич мать жена Стефанида Васильевна крестьянин Георгий Васильевич крестьянская девица Анна Васильевна https... Показать все
Смерть
Неизвестно
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