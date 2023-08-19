Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения04.02.1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1873 ст.
Отец: Василий Антонович
Мать: Мария Ивановна
Афанасьевская церковь Чермы 04.02.1873 Анна Васильевна отец крестьянин Василий Антонович мать жена Мария Ивановна крестьянин Константин Иванович вдова Степнида Михайловна https://www.familysearch.or... Показать все
Восприемник
04.12.1897 ст.
Афанасьевская церковь 04.12.1897 Чермы Анна Антониевна Чермы отец крестьянин Антоний Васильевич мать жена Стефанида Васильевна крестьянин Георгий Васильевич крестьянская девица Анна Васильевна https... Показать все
Смерть
Неизвестно