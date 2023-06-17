Умнов Поликарп Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1828
Жена: Умнова Христина Пудовна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Умнова Анисия Поликарповна
Мать ребёнка: Умнова Христина Пудовна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Умнова Евфимия Поликарповна
Мать ребёнка: Умнова Христина Пудовна
Рождение ребёнка
1835 ст.
Дочь: Умнова Васса Поликарповна
Мать ребёнка: Умнова Христина Пудовна
Рождение ребёнка
01.08.1837 ст.
Сын: Умнов Степан Поликарпович
Мать ребёнка: Умнова Христина Пудовна
Рождение ребёнка
06.06.1843 ст.
Сын: Умнов Тимофей Поликарпович
Мать ребёнка: Умнова Христина Пудовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно