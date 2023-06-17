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Умнов Поликарп Макарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1828

Жена: Умнова Христина Пудовна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Умнова Анисия Поликарповна

Мать ребёнка: Умнова Христина Пудовна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Умнова Евфимия Поликарповна

Мать ребёнка: Умнова Христина Пудовна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1835 ст.

Дочь: Умнова Васса Поликарповна

Мать ребёнка: Умнова Христина Пудовна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.08.1837 ст.

Сын: Умнов Степан Поликарпович

Мать ребёнка: Умнова Христина Пудовна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
06.06.1843 ст.

Сын: Умнов Тимофей Поликарпович

Мать ребёнка: Умнова Христина Пудовна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Умнов Артём Поликарпович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно